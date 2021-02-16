Valheim oyununda büyük hata

Tam sürümü henüz çıkmamış olan ve 2022 yılının ortalarında yayınlanması beklenen, şu an için erken erişime açılan Valheim'de akıl almaz bir hata bulundu.

Her erken erişim oyunu gibi eksikler ve buglar ile piyasaya çıkması tahmin edilen oyunda haksız rekabete sebep olan ve kullanıcıların envanterlerinde bulunan malzemeleri çoğaltmalarına ve böylece hızlı ve haksız bir şekilde gelişmelerine sebep olan bir hata bulunduğu oyun çıktıktan bir hafta sonra açıklandı.

Yeni çıkan ve erken erişimde olan oyunlar için oyunların açıklarını arayan ve oyunun eksiklerini gün yüzüne çıkarmaya çalışan insan sayısı bir hayli fazla. İşte YouTube kanalına sahip Specimen Butt da bunlardan biri. Videolarında oldukça karmaşık bir şekilde ilerleyen ancak oyuncuların oyun içerisinde haksız kazanç elde etmesini sağlayan yöntemi anlatıyor. Yaptığı işlemin temeli ise Valheim karakterinin kaydedildiği dosyaya müdahale etmek ve sonrasında oyunun otomatik kaydetme özelliğini kullanmak. Ardından her oyuncu sandığa bıraktığı eşyalarını aynı zamanda envanterinde de sahip olabilecek. Böylece aynı ürüne çaba sarf etmeden tekrar sahip olmuş olacak.

Kaynak: Playerbros