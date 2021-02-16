Valheim oyununda büyük hata
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Valheim oyununda büyük hata

16.02.2021 14:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:47
Valheim oyununda büyük hata

Tam sürümü henüz çıkmamış olan ve 2022 yılının ortalarında yayınlanması beklenen, şu an için erken erişime açılan Valheim'de akıl almaz bir hata bulundu.

Her erken erişim oyunu gibi eksikler ve buglar ile piyasaya çıkması tahmin edilen oyunda haksız rekabete sebep olan ve kullanıcıların envanterlerinde bulunan malzemeleri çoğaltmalarına ve böylece hızlı ve haksız bir şekilde gelişmelerine sebep olan bir hata bulunduğu oyun çıktıktan bir hafta sonra açıklandı.

Yeni çıkan ve erken erişimde olan oyunlar için oyunların açıklarını arayan ve oyunun eksiklerini gün yüzüne çıkarmaya çalışan insan sayısı bir hayli fazla. İşte YouTube kanalına sahip Specimen Butt da bunlardan biri. Videolarında oldukça karmaşık bir şekilde ilerleyen ancak oyuncuların oyun içerisinde haksız kazanç elde etmesini sağlayan yöntemi anlatıyor. Yaptığı işlemin temeli ise Valheim karakterinin kaydedildiği dosyaya müdahale etmek ve sonrasında oyunun otomatik kaydetme özelliğini kullanmak. Ardından her oyuncu sandığa bıraktığı eşyalarını aynı zamanda envanterinde de sahip olabilecek. Böylece aynı ürüne çaba sarf etmeden tekrar sahip olmuş olacak. 

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Buse Varol Hande Erçel Meghan Markle
Spor Ersun Yanal Osman Özköylü Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pkk Terör Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Valheim oyununda büyük hata - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 14:57:47. #1.14#
title