VakıfBank BusinessCard sahipleri, Petrol Ofisi'nden akaryakıtı yüzde 7 indirimli alabilecek

VakıfBank ile Petrol Ofisi arasında gerçekleştirilen iş birliğiyle VakıfBank BusinessCard sahipleri, PO istasyonlarından akaryakıtı yüzde 7 indirimli alabilecek.

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, iki marka arasındaki anlaşmaya göre, VakıfBank BusinessCard sahiplerinin kampanyadan yararlanmaları için kısa bir kayıt sürecini tamamlamaları gerekiyor.

Kampanyadan sadece VakıfBank BusinessCard sahipleri yararlanabilecekken, kart başvuruları tüm VakıfBank şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, müşterilerinin taleplerine uygun ürün ve hizmet geliştirmenin yanı sıra marka iş birlikleriyle de ilave avantajlar sunduklarını bildirdi.

Son dönemde gıda ve akaryakıt kampanyalarının daha çok tercih edildiğini belirten Çelebi, "Ticari segmentteki müşterilerimize verilecek her desteğin reel ekonomiye katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Buradan hareketle marka iş birliklerimizi artırıyoruz. Son olarak Petrol Ofisi'yle gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle VakıfBank BusinessCard sahipleri, PO istasyonlarından akaryakıtı yüzde 7 indirimli alabilecek. Tüm bu ayrıcalıklı avantajlarımızla sektörde en ileri finansal konforu sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu