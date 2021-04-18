Vaka sayılarının yüksek olduğu Osmaniye'de Ramazan sessizliği
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Vaka sayılarının yüksek olduğu Osmaniye'de Ramazan sessizliği

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA - Haberler | Güncel

Vaka sayılarının yüksek olduğu Osmaniye'de Ramazan sessizliği Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Osmaniye 'de son açıklanan insidans haritasında vaka artışları devam ederken cadde ve sokaklarda Ramazan sessizliği...

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Vaka sayılarının yüksek olduğu Osmaniye'de Ramazan sessizliği

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Osmaniye 'de son açıklanan insidans haritasında vaka artışları devam ederken cadde ve sokaklarda Ramazan sessizliği hakim oldu.

Korona virüs risk değerlendirme haritasında kırmızı renkle 'Çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Ramazan sessizliği hakim oldu. Ana arter, cadde, sokak, park ve meydanların boş kaldığı kentte genelge kapsamı dışında bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla sağlık çalışanları haricinde diğer vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs haritasında vaka artışlarının devam ettiği Osmaniye, 100 binde 382,82 vaka sayısı ile insidans haritasında yerini aldı.

Vaka sayılarının yüksek olduğu Osmaniye'de Ramazan sessizliği
Vaka sayılarının yüksek olduğu Osmaniye'de Ramazan sessizliği
Vaka sayılarının yüksek olduğu Osmaniye'de Ramazan sessizliği
Vaka sayılarının yüksek olduğu Osmaniye'de Ramazan sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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