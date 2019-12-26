Uzungöl'de yıkımlar sürüyor

26.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:41

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de imar barışına aykırı yapılar yıkılmaya devam ediliyor.



Uzungöl'de 48 yapının tamamen, 17 yapının ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapı hakkında yıkım kararı alınmıştı. Yıkımlar sürürken, turizm amaçlı iş yeri ve evleri yıkılanlar basın açıklaması yaparak karara tepki gösterdi. - TRABZON

Kaynak: İHA