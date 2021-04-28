Uzay Kampı Türkiye'de, salgında 12 bin öğrenciye çevrim içi eğitim verildi

Uzay Kampı Türkiye'de salgın dönemine özel hazırlanan "Ay ve evreleri" konulu çevrim içi eğitimlere 260 farklı okuldan 11 bin 992 öğrenci katıldı.

Uzay Kampı Türkiye'de salgın dönemine özel hazırlanan "Ay ve evreleri" konulu çevrim içi eğitimlere 260 farklı okuldan 11 bin 992 öğrenci katıldı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Kasım ayında başlayan çevrim içi eğitim sunumu, 8-17 yaş arasında farklı kademedeki öğrencilere ücretsiz sunuldu.

Öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak üzere düzenlenen programlarda, Ay'ın gökyüzünde neden farklı şekillerde göründüğü interaktif şekilde anlatılıyor.

Eğitimlerde bugüne kadar Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, KKTC, Letonya, Litvanya, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovenya'daki 260 okuldan 11 bin 992 öğrenci yer aldı.

Açıklamada kayıtların halen devam ettiği de belirtildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol