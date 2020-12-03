DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

Kağıthane'de uyuşturucu satıcıları birbirine girdi. Çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavgaya karışan 4 kişi olaya anında müdahale eden polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 14: 00 sıralarında Gürsel Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında anlaşmazlık bulunan uyuşturucu satıcıları sokak üzerinde karşı karşıya geldi. Kavga sırasında kişilerden biri eline geçirdiği demirle diğeri de bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken o sırada devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri olaya anında müdahale ederek kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polisten saklamak için bina köşesine atılan uyuşturucu polis tarafından ele geçirildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü-------------------GÜVENLİK KAMERASI-Tarafların kavgaya tutuşması-Kavgada bir kişinin bıçaklanması-Sivil polislerin kavgaya müdahalesi AKTÜEL GÖRÜNTÜ-Ambulanstaki yaralı-Kavgada kullanılan demir -Ambulansın gidişi

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2- UYUŞTURUCU VİLLASINA BASKIN

Ersan SAN - İstanbul DHA - Esenyurt'ta 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarını takip eden polis, uyuşturucu imalathanesine çevrilmiş villaya baskın yaptıEsenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Büro Amirliği ekipleri, torbacılara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Sokakta uyuşturucu sattığını tespit edilen biri kadın 2 kişiyi takip eden ekipler, şüphelilerin Bahçeşehir'de bir villaya girdiklerini belirledi. Villanın camlarının filmle kapatıldığını gören polis eve operasyon düzenledi. Baskında karı, koca olduğu tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Villada yapılan aramalarda uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurulduğu tespit edildi. Saksılarda yetiştirilen uyuşturucu maddenin 'marihuana' olduğu belirlendi. Yapılan aramalarda 1 kilonun üzerindeki uyuşturucu da ele geçirildi. 2 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı