Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis - Haberler
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Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da "Uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da "Uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan bir kişi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da "Uyuşturucu ticareti" suçundan hakkında dava açılan Serdar Y.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada tutuksuz olarak yargılanan Serdar Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 16 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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