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Uyuşturucu etkisinde araç kullandı, cezası ağır oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Uyuşturucu etkisinde araç kullandı, cezası ağır oldu

Sivas'ta uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan bir şahsa 6 bin 909 TL idari para cezası kesilirken ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Sivas'ta uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan bir şahsa 6 bin 909 TL idari para cezası kesilirken ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 1 kg 247.65 gram esrar, 8.48 gram metamfetamin, 1.96 gram sentetik kannobinoid, 37.83 gram kenevir tohumu, 4 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda17 şahıs yakalanırken 2 şahıs adli mercilerle tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan Zara ve Gemerek ilçelerinde yapılan operasyonlarda 8 şahıs hakkında işlem yapılırken 1 şahsa Uyuşturucu veya Uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 6 bin 909 TL idari para cezası kesilerek şahsın ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. - SİVAS

Uyuşturucu etkisinde araç kullandı, cezası ağır oldu

Uyuşturucu etkisinde araç kullandı, cezası ağır oldu

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