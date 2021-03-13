Uygulamada durdurulan yolcunun üzerinden bonzai çıktı
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Uygulamada durdurulan yolcunun üzerinden bonzai çıktı

13.03.2021 22:38 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:46
Uygulamada durdurulan yolcunun üzerinden bonzai çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinden 350,74 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan bir şahsın üzerinden 350,74 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal edip satışını yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürüttükleri çalışmalara tüm hızıyla devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları kapsamında bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine ekipler, uyuşturucu ticareti zanlısının yolcu olarak bulunduğu otobüsü uygulama noktasında durdurdu. Durdurulan otobüsteki S.K. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada 350,74 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkarılan S.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AMASYA

Uygulamada durdurulan yolcunun üzerinden bonzai çıktı
Uygulamada durdurulan yolcunun üzerinden bonzai çıktı
Uygulamada durdurulan yolcunun üzerinden bonzai çıktı
Uygulamada durdurulan yolcunun üzerinden bonzai çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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