Üsküdar'da moto kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü tekrar gözaltında
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Üsküdar'da moto kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü tekrar gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Üsküdar'da moto kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü tekrar gözaltında

Üsküdar'da geçtiğimiz Pazar günü motosikletine binmek üzere olan moto kuryeye bir araç çarpmış ve moto kurye hayatını kaybetmişti.

Üsküdar'da geçtiğimiz Pazar günü motosikletine binmek üzere olan moto kuryeye bir araç çarpmış ve moto kurye hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili olarak araçta bulunan kişiler yakalanırken şahıslardan birisi sahilde alkol aldıklarını belirtti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü ise tekrar gözaltına alındı. Şahsın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Olay, Üsküdar'da 4 Nisan'da meydana geldi. O.E. isimli şüpheli kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan motoruna binmek üzere olan motosikletli kurye Serdar Bedir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince olayın meydana geldiği yerden başlayarak şüpheli aracın gittiği istikamette bulunan güvenlik kameraları incelendi, olaya karışan araç plakası ve araçtan inen şahıslar tespit edildi. Şüphelilerden A.K., isimli kadın şahıs ikametinde yakalandı. A.K., isimli kadın şahsın olay günü sahilde alkol aldıklarını, aracı arkadaşı O.E.'nin kullandığını, araçta E.D., M.E., ve İ.E., isimli şahısların bulunduğunu beyan etmesi üzerine adı geçen şüpheli şahıslar 06 Nisan tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıslardan O.E. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler ise adli makamlarca serbest bırakıldı. O.E. isimli şahıs bugün tekrar polis tarafından gözaltına alındı. Şahsın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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