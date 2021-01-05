Uşakspor devreyi iyi bitirmek istiyor

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta İnegölspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Uşakspor, ilk yarının son maçında yarın evinde Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Maç fazlasıyla Play-Off hattında 30 puanla 5'inci basamakta yer alan Ege ekibinde teknik direktör Hasan Erkin Şimşir, devreyi en iyi yerde tamamlamak istediklerini söyledi. Şimşir, "Devre arasına moralli girmek istiyoruz. Evimizde kazanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Uşakspor'da Noyan ve Abdullah'ın sakatlıkları sürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı