Uşak Üniversitesinde 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü etkinliği

18.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:22

Uşak Üniversitesi'nde 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Bir Eylül Yerleşkesi, Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Üniversite'de bulunan yabancı öğrenciler kültürlerini tanıttı ve yöresel danslarını sergiledi.

Programın açılışında konuşan Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, Türk kültüründe göçmenlerin önemli yer kapladığını dile getirdi.

İslamiyet'te ve Türk kültüründe göçmenlere büyük değer verildiğini ifade eden Rektörü Savaş, "İslam tarihine baktığımızda bir muhacir kültürü var. Fatih döneminde İspanya'da zulüm gören yavrulara kucak açmışız ve buraya getirmişiz. Bugün bakıyoruz dünyanın neresinde olursa olsun mağdur durumda olan insanlara kucağımızı açmışız iş veriyoruz, AŞ veriyoruz ve onların dualarıyla biz ayakta duruyoruz. Biz hem yetişmiş olduğumuz kültür hem de inancımız gereğince insanları seviyoruz ve onlara kucak açıyoruz. Çünkü biz yaradılanı sev yaradandan ötürü diyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Hak insanları yarattıysa biz onları sevmek zorundayız. Bizim için gelenlerin dini, ırkı ne olursa olsun hiçbir önemi yok önemli olan insan olması." dedi.

Konuşmaların sonunda Uşak Valiliği İl Göç İdaresi tarafından hazırlanan "Büyüksün Türkiyem" isimli video izletildi.

Etkilik yabancı uyruklu öğrencilerin gösterileri ile son buldu.

Kaynak: AA