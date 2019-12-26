Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş, 2019 yılını değerlendirdi

26.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:02

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi Deri Tekstil Seramik (DTS) Tasarım Merkezi ile 13 sanayi kuruluşu arasında işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Savaş, Bir Eylül Yerleşkesi Sosyal Tesisinde düzenlediği basın toplantısında üniversiteyle ilgili bilgi verdi.

2019 yılı çalışmalarından bahseden Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş, "Üniversitelerin temel görevlerinden biri bilgi üretmek, inovasyon yapmak, bölgenin ve ülkenin ihtiyacı olan teknolojiyi üretmektir. Bununla beraber, bu teknolojik gelişmelere uyum ve katkı sağlayacak, çağımıza uygun bilgi ve beceri birikimine sahip temel insan gücünü yetiştirmektir. Bu anlamda, üniversite olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Uşak'ın sosyo-ekonomik, kültürel kalkınmasına ve özellikle Uşak sanayisi ve iş dünyasının gerek duyduğu teknolojik altyapıyı oluşturmada etkin rol oynayacağımız çalışmalara hız verdik" dedi.

Bölgesel Kalkınma Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması projesi kapsamında deri, tekstil ve seramik alanlarında pilot üniversite olan Uşak Üniversitesi'de yürütülen çalışmaları anlatan Savaş, "Projenin bütçesini 10 milyondan 50 milyon liraya çıkardık. İlimizde öncelikli çalışma alanları belirledik ve Türkiye'de bir ilk olan Deri Tekstil Seramik (DTS) Tasarım Merkezimizi kurduk. Bu bağlamda 13 sanayi kuruluşu ile işbirliği protokolü imzaladık, 30 farklı sanayi kuruluşu ile işbirliği yaptık. 150'den fazla tasarım faaliyeti, 100'ün üzerinde firma ziyareti gerçekleştirdik ve çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte" diye konuştu.

Uşak Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliği ile kurulan Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin, Uşak'ta yapılan çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Savaş, Uşak Organize ve Sanayi Bölgesi (UOSB) içinde Uşak Tekno-Park binasının yapıldığını ve Mayıs-Haziran aylarında binanın hizmete gireceğini ifade etti.

Toplantının ardından basın mensuplarıyla beraber, Deri Tekstil Seramik (DTS) Tasarım Merkezi gezildi.

Basın toplantısına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş, Genel Sekreter İbrahim Çalış ve Rektör Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Emre Vadi Balcı katıldı.

Kaynak: AA