"Tam kapanma" sürecinde denetimler sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" sürecinde Uşak'ta polis ekiplerince denetimler sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" sürecinde Uşak'ta polis ekiplerince denetimler sürüyor.

Ankara-İzmir kara yolu başta olmak üzere kentin birçok noktasında oluşturulan polis uygulama noktalarında araçlar durdurulup, sürücülere izin belgeleri soruldu.

Kentin işlek noktalarından olan İsmet Paşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı ve Atapark'ta ise yine ekipler tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Öte yandan tam kapanma sürecinin başladığı 29 Nisan'dan bu yana polis ekiplerince sokağa çıkma yasağını ihlal eden 197 kişiye cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık