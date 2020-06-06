Uşak'ta Sıfır Atık projesi ile 21 bin 83 ton atık toplandı Uşak'ta "Sıfır Atık" projesi ile 21 bin 83 ton kazanılabilir atık toplandığı bildirildi.

Uşak'ta "Sıfır Atık" projesi ile 21 bin 83 ton kazanılabilir atık toplandığı bildirildi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık" projesi kapsamında Uşak'ta yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Projenin 2017 Eylül'de başlatıldığını anımsatan Kocabıyık, il genelinde projeyle ilgili 555 eğitim faaliyetinin düzenlendiğini ve bu eğitimlere 29 bin 816 kişinin katıldığını bildirdi.

Çalışmaların sürdüğünü aktaran Kocabıyık, şunları kaydetti:

"İlimizde 743 kurum, kuruluş ve işletme tarafından Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurularak 21 milyon 83 bin 341 kilogram geri dönüştürülebilir atığın kaynağında ayrı toplanması, sonucunda ise 10 Milyon 70 bin 555 kilovatsaat enerji, 42 bin 648 litre su, 5 bin 329 litre petrol tasarrufu elde edilmesi sağlanmış ve 569 bin 913 metreküp sera gazı salınımı engellenerek 25 bin 894 adet ağacın kesilmesinin önüne geçilmiştir. Bunlarla birlikte mevcutta valiliğimiz başta olmak üzere Sıfır Atık Yönetim Sistemi kuran 22 kamu kurum ve kuruluşa Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verilmiştir."

Kaynak: AA