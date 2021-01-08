Uşak polisinden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtıldı.

Kentte hayırsever bir vatandaş, İl Emniyet Müdürlüğünün girişimi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için 50 tablet aldı.

Tabletler, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve kent merkezine bağlı köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.

Bu arada bir öğrenci yazdığı "Polis" adlı şiiri, gelen ekiplere okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık