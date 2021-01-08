Uşak polisinden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği
08.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:14
Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtıldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtıldı.
Kentte hayırsever bir vatandaş, İl Emniyet Müdürlüğünün girişimi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için 50 tablet aldı.
Tabletler, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve kent merkezine bağlı köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.
Bu arada bir öğrenci yazdığı "Polis" adlı şiiri, gelen ekiplere okudu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık