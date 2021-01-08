Uşak polisinden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uşak polisinden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

08.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:14
Uşak polisinden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtıldı.

Kentte hayırsever bir vatandaş, İl Emniyet Müdürlüğünün girişimi ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için 50 tablet aldı.

Tabletler, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi ve kent merkezine bağlı köylerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edildi.

Bu arada bir öğrenci yazdığı "Polis" adlı şiiri, gelen ekiplere okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Yaşar Güler Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Samet Aybaba Abdullah Avcı Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak polisinden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 11:14:40. #1.15#
title