Ürgüp'te 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Ürgüp'te 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler

Ürgüp'te 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

20.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:21
Ürgüp'te 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

İlçe ekipleri tarafından hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.


Nevşehir adli makamlarınca basit yaralama suçundan hakkında 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.B. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.B. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler