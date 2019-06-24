Üretim kampı sezonu başladı

Gençler ilk olarak Sarıcakaya İlçesi'ne bağlı Düzköy'de kent hayatından uzak bir hafta sonu geçirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi hayata geçirdiği sosyal projeler ile gençlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gençlerin, köy yaşamını tanıma, üretim süreçlerine tanık olma ve grup çalışmasını öğrenmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen ve büyük ilgi gören Üretim Kampı 22-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. 47 kişinin katılım gösterdiği kampta domates, biber, fasulye, kabak toplama, sera çalışmaları, doğa yürüyüşü ve ahır temizliği konularında köylülere yardım edildi. Süt sağma, yumurta toplama uygulamalarına katılan gençler, akşam olduğunda da köydeki ailelerle birlikte keyifli vakit geçirdiler.

Kamp çadırlarında konaklayan gençler sabahın erken saatlerinde uyanıp köy işlerinde çalışarak tarım ve hayvancılık konusunda bilgilendirildiler. Sabah çalışmalarından sonra öğrencilerle kahvaltı yapan köylüler, şehirden gelen gençlerle çok iyi vakit geçirdiklerini ifade ettiler.

Üretim kampına katılan gençler ise"Şehirlerdeki monoton yaşama sıkışıp kalan biz gençleri, kendimizi faydalı hissettiğimiz kırsalda üretim ve paylaşım süreçleri ile tanıştıran Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz" dediler.

Kaynak: Bültenler