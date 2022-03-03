Üreticiler, düşük fiyat veren mandıracılara kızıp, sütleri döktü

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde küçükbaş yetiştiren süt üreticileri, artan maliyetlere rağmen keçi ve koyun sütüne geçen yılın fiyatının verilmesini protesto etti. Mandıracıların keçi sütüne 4,5, koyun sütüne ise 7 lira fiyat verdiğini söyleyen üreticiler, düşük buldukları için sütleri yere dökerek, tepki gösterdi.

Bayramiç ilçesinin Söğütgediği köyündeki S.S. Söğütgediği, Bezirganlar, Cazgirler, Hacıdervişler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt Toplama Merkezi'nde toplanan süt üreticileri, mandıracıların keçi ve koyun sütüne düşük fiyat vermesini protesto etti. Süt üreticilerine Çanakkale Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Biriği Başkanı Doç. Dr. Ferhan Savran, Başkan Yardımcısı İlhan Ulus, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan da destek verdi. Keçi sütüne geçen yıl 4,5, koyun sütüne ise 7,5 lira fiyat verildiğini belirten üreticiler, bu yıl mandıracıların keçi sütüne aynı fiyatı, koyun sütüne ise 7 lira fiyat verdiklerini, artan maliyetler karısında bu işi yapamaz hale geldiklerini söyledi.