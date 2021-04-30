Ürdün'de 35, Irak'ta 32 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Ürdün'de 35, Irak'ta 32 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ürdün'de 35, Irak'ta 32 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 35, Irak'ta 32 kişi daha yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 35, Irak'ta 32 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 35 kişinin vefat ettiği, 1556 yeni vaka kaydedildiği, 1596 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 bin 836'ya, vaka sayısının 711 bin 373'e, iyileşenlerin sayısının ise 682 bin 503'e yükseldiği kaydedildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 405 yeni vaka tespit edildiğini, 7 bin 111 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Toplam can kaybının 15 bin 465'e, vaka sayısının 1 milyon 65 bin 199'a yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 942 bin 46 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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