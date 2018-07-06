Ünlü Rock Grubu Seksendört Geçtiğimiz Günlerde Katledilen Leyla ve Eylül İçin Şarkı Yazdı
Son dönemde çığ gibi büyüyen çocuk istismar ve cinayetlerine bir tepki de ünlü rock grubu Seksendört'ten geldi. Ünlü müzik grubu yeni şarkıları "Yazıklar Olsun'u" Leyla ve Eylül'e ithaf etti.
Rock müzik grubu Seksendört,geçtiğimiz günlerde Ağrı ve Ankara'da bir cinayet sonucu kaybettiğimiz Leyla ve Eylül için şarkı yazdı. "Yazıklar Olsun" adlı şarkının sözleri dikkat çekti.
İşte Leyla ve Eylül'e adanan şarkının sözleri:
Biri dört yaşında biri sekiz
Siz olmadan biz iki eksiğiz
Ne bir hayat ne de gelecek kuramadık size
Kahramanlarınızı tanıyamadan
Kim iyi kim kötü anlayamadan
Dünyayı öğretemedik size
Birinin gözleri su mavisi
Diğerinin saçı kömür karası
Nasıl kapanacak bu gönül yarası
Dünyayı yiyip bitirdiniz
Sırayı çocuklara mı getirdiniz
Mahşer günü yakın hesap kime
Yazıklar olsun hepimize
Yazıklar olsun sözümüze
Kurudu gözyaşımız taş kesildik yazıklar olsun
YORUMLAR (2)
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Mutlu uykular çoçuklar Allah rahmet eylesin bizler sizi koruyamadık.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Yazıklar olsun bize sizi koruyamadıkCevap Yaz 7 Yayından Kaldır