Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 750 lira verilmesi için başvurular başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, merkez ve ilçelerde bu yıl ek yerleştirme ile üniversiteye kayıt yaptıran Diyarbakırlı gençlere 750 lira katkı verilmesi için müracaatların başladığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversiteyi kazanan Diyarbakırlı gençlerin eğitim hayatına katkı sunmak amacıyla hazırlanan "Yeni Üniversitelilere Destek Projesi" ile öğrencilere destek sürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında devlet, özel veya vakıf üniversitesi fark etmeksizin ek yerleştirme ile ilk defa üniversiteye kayıt yaptıran Diyarbakırlı gençlere bir defaya mahsus 750 lira katkı sağlanacak.

Kendisi ve velisi Diyarbakır'da ikamet eden ve ek yerleştirmede 2 ya da 4 yıllık bir üniversitenin örgün öğretim bölümüne ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler http://destek.diyarbakir.bel.tr adresine TC kimlik numarası, ad, soyad ve iban bilgilerini girerek başvuru yapabilecek.

Bugün başlayan müracaatlar, 14 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Münir Karaloğlu, "Söz verdiğimiz gibi. Bu yıl ek yerleştirme ile üniversiteye kayıt yaptıran gençlerimize de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak 750 lira eğitim desteği vereceğiz. Güzel günlerde harcamanız dileğimle." ifadelerini kullandı.

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