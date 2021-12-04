ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ EL ÜRÜN PAZARIYLA 20 ÖĞRENCİYE BURS

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) kurulan ve öğretim üyelerinin gönüllü olarak çalıştığı ikinci el pazarında elde edilen gelirle 20 öğrenciye aylık burs veriliyor.

ESTÜ İkieylül Kampüsü Endüstri Mühendisliği girişinde, her ayın ilk cuma günü, 'Genç Pazar' adıyla kurulan ikinci el pazarında; öğrencilerin yanı sıra üniversite akademik kadrosu, personeli ve Eskişehirlilerin bağışladığı ürünler satışa sunuluyor. Pazarda, üniversitede görevli öğretim üyeleri de gönüllü olarak satış danışmanlığı yapıyor. Kitap, kıyafet, ayakkabı, çanta, kozmetik, ev eşyası, elektronik cihaz gibi ürünlerin cüzi fiyatlarla satıldığı pazardan elde edilen gelirle ise 20 öğrenciye nakit olarak burs veriliyor.

'Genç Pazar'da gönüllü olarak çalışan ESTÜ Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nezihe Ayaz, hedeflerinin, elde edilen gelirlerle destek oldukları öğrenci sayısını artırmak olduğunu söyledi. Üniversitede güzel dayanışma örneğinin yaşandığını belirten Ayaz, 'Başta öğrencilerimiz olmak üzere hocalarımız, Eskişehir halkı, okulumuzun çalışanları kullanılabilecek durumda olan kullanmadıkları eşyaları buraya bağışlıyorlar. Tamamen gönüllü hocaların istekleri ile burayı yürütmeye çalışıyoruz. Satış oranlarını arttırabilmemiz için bağışın da artması gerekiyor. Duyarlı olan tüm paydaşlarımıza, Eskişehir halkına duyurmak istiyoruz. Onlardan gelen bağışlarla biz öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Sadece giysi değil her türlü ev eşyası, kitap kırtasiye, aklınıza gelebilecek kullanılır durumda ne varsa hepsini kabul ediyoruz. Mobilya olabilir, beyaz eşya olabilir. Çünkü öğrencilerimizin çoğu ev tutuyorlar. Evlerinde kullanabilecekleri yatak, yorgan, perde, halı, yolluk ne isterseniz bağış yapılabiliyor. Hedefimiz, elde edilen gelirle destek olduğumuz öğrenci sayısını arttırmak. Satışlarından elde ettiğimiz gelirle 20 öğrenciye nakit olarak aylık burs veriyoruz. İhtiyacı olan öğrencilerimiz buradan giysi de edinebiliyorlar' dedi.

'İLGİDEN ÇOK MEMNUNUZ'

Pazarda gönüllü satış danışmanlığı yapan ESTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ümran Tezcan Ün de 'Amacımız hem satın alan ihtiyaç sahibi öğrenciye uygun fiyatla vermek, aynı zamanda damlayarak biriken paramızla da öğrencileri desteklemek. Hepsine teşekkür ediyor ve bekliyoruz' diye konuştu.

ESTÜ Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Yamaç ise farklı fakültelerdeki öğretim üyeleriyle gönüllü olarak çalıştıklarını belirterek, 'Genç Pazar olarak, gelen bağışlarla para toplayıp öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Bir ekip olarak çalışıyoruz. Üniversitemizden farklı fakültelerdeki hocalarımızla bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz' dedi.

ALIŞVERİŞ YAPANLAR DA MUTLU

Pazarda alışveriş yapan ESTÜ Kimya Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Doğukan Yaşar, projeyi çok beğendiklerini belirtip, 'Çok mantıklı bir proje olmuş. Çünkü ihtiyaç sahiplerine buradaki eşyalar para olarak dönebiliyor. Ayrıca eşyalarımız evde bekleyeceğine burada satılarak, yardıma dönüşüyor. Çift taraflı kazancı olan iyi bir proje olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

ESTÜ personelinden Ruhan İyice ise "Fiyatlar çok uygun. Bir de buradan aldıklarımız öğrencilere katkı oluyor. Bu bizim de hoşumuza gidiyor? dedi.

Üniversitede her ayın ilk cuma günü kurulan 'Genç Pazar' 10.00 ile 16.00 saatleri arasında açık kalıyor.