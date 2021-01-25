Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı, mart ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki antrenman yağmur altında yapıldı. Açma-germe çalışmasıyla başlayan idman, koşu ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman minyatür kalede yapılan maç ile tamamlandı.

Bugün kampa katılacak, Emre Batuhan Adıgüzel, Doğucan Haspolat, Atalay Babacan ile Kovid-19 test sonucu beklenen Gökdeniz Bayrakdar idmanda yer almadı.

Ümit Milli Takımın, Avrupa Şampiyonası eleme grubundaki rakipleri 28 Ocak Perşembe günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak. Ay-yıldızlı ekip kura çekiminde 3. torbada yer alıyor.

Ümit Milli Futbol Takımının hazırlık kampı 28 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever