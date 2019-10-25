Uluslararası sempozyuma gelen akademisyenler Taşkent'i gezdi

25.10.2019 16:20

Konya'da düzenlenen Uluslararası Taşeli Sempozyumu'na katılan akademisyenler, Taşkent ilçesini ziyaret etti.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Selçuklu Araştırmaları Merkezi tarafından Konya'da düzenlenen "Uluslararası Taşeli Sempozyumu" kapsamında 65 akademisyen Taşkent'i gelerek tarihi ve turistik mekanları gezdi.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Bahar, ziyarette yaptığı açıklamada, sempozyumun tarih, kültür ve turizmin çok geniş bir alanı kapsadığını söyledi.



Son yıllarda ülkemizde kültürel alanda önemli adımların atıldığını ifade eden Bahar, şöyle devam etti:

"Ülkeleri ve memleketlerinden gelen karındaşlarımızın katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Taşkent'e geldikten sonra ne yapabiliriz diye düşündük. Alanya, Taşkent, Hadim, Çatalhöyük, Konya, Kapadokya turizm yolundan söz ettik. Bu yol etrafında bir sempozyum yaparak, bölgeyi tanıtmak gerekiyor. Güneyde 15 milyon turist, Orta Anadolu'da 10 milyon turist ve bu 25 milyonluk turizmin ortasında tıkalı bir yol var.

Yılda bin kişinin bile geçmediği burada bir yaşam, Toros Yörükleri var. Hadim, Taşkent, Sarıveliler, Ermenek, güneyde Alanya, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke ve ötesinde Erdemli'ye kadar uzanan, batıda da Manavgat, Akseki ve kuzeyinde Seydişehir, Ahırlı, Bozkır, Yalıhüyük ilçelerimizden oluşan bir bölge var. Turizmi etrafında kuşattığı ancak haberinin olmadığı bir yer. Doğa, tarih, kültür konusunda ülkemizde son yıllarda çok önemli adımlar atıldı."

Etkinliğe Taşkent Belediye Başkanı Osman Arı, SÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, Selçuklu Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, Doğu Türkistan, Irak, Kazakistan ve Özbekistanlı misafirler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA