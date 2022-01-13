Uluslararası Gençlik Ödül Programı'na Türkiye'den katılan genç sayısı 20 bine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Dünyada 130'dan fazla ülkede uygulanan ve Türkiye'de Akfen Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları, Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde 18'nci yılına giren, 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı Uluslararası Gençlik Ödül Programı'na katılan sayısı 20 bine ulaştı.

Uluslararası Gençlik Ödülü Türkiye açıklamasına göre, dünyada "The Duke of Edinburgh's International Award" adıyla yürütülen Uluslararası Ödül Programı, Türkiye'de Akfen Holding'in desteğiyle, TİKAV temsilinde kapsamını genişletiyor.

"Gönüllü Hizmet", "Fiziksel Gelişim", "Beceri Geliştirme", "Macera ve Keşif" bölümleriyle tüm dünyada 14-24 yaş arasındaki gençlerin bireysel gelişimine katkı yapmayı amaçlayan Uluslararası Ödül Programı, Türkiye'de kurumsal olarak uygulanışının 18'nci yılına girdi ve programa katılan genç sayısı 2021 sonu itibarıyla 20 bine ulaştı.

2021 yılında toplam 740 katılımcı genç ödül yolculuklarını tamamlarken, altın kategoriyi başarıyla bitiren 12 öğrenci, 12 Ocak'ta Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen ödül töreninde sertifikalarını aldı. Törene, TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ve davetliler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz, pandemi dönemindeki zor şartlara rağmen ödül programını tamamlayarak ödül almaya hak kazanan gençlere ve ailelerine, ödül liderlerine, ödül merkezi yöneticilerine, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'na teşekkür ettiğini belirtti.

Yılmaz, "Ödül programının 2001 yılından bu yana TİKAV'da uygulanmaya başlanıp Türkiye'nin her köşesine yayılmasına imkan sağlayan ana sponsorumuz Akfen Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi Akın başta olmak üzere değerli Akın Ailesine maddi ve manevi katkıları için teşekkür ederim. Bu destekler olmasaydı, Ödül Programı 20 bin gençle buluşamaz, 19 ilde 132 Ödül Merkeziyle iş birliği yapamaz, 800'den fazla gönüllü ile yolunu paylaşamazdı." ifadelerini kullandı.

27 ödül merkezi ile sözleşme

Verilen bilgiye göre, Uluslararası Gençlik Ödül Programı, 2021 sonu itibarıyla Türkiye'de 132 aktif ödül merkezi, 8 binden fazla aktif katılımcısı, 1.000'i aşkın aktif gönüllüsü ile faaliyetlerine devam ediyor.

Gençlere fayda sağlamayı odağına alan program, salgın dönemini içeren 2020 yılının başından bu yana 27 ödül merkezi ile alt lisans sözleşmesi imzaladı. Ödül Programı kapsamında, 2021 yılının eylül ayında, toplumdaki tüm gençlere fırsat eşitliği yaratarak gönüllülük esasına dayanan çalışmalar yürütülmek üzere Serebral Palsili Çocuklar Derneği ile stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Uluslararası Gençlik Ödülü Programı, 130'dan fazla ülkede uygulanan, dünyanın önde gelen gençlik programı olarak biliniyor. Programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte program, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor.

Gençlerin, Ödül'ü almak için "Gönüllü Hizmet", "Fiziksel Gelişim" ve "Beceri Geliştirme" bölümleri için haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları ve "Macera ve Keşif" yolculuklarına katılmaları gerekiyor. Dünyada 13 milyon gence ulaşan programın, dünyada iş ve üniversitelere kabul edilmede başlıca seçme kriteri sayılması dikkati çekiyor.