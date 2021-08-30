Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: "Kuzey Kore nükleer reaktörü yeniden çalıştırmış gibi görünüyor"
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Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: "Kuzey Kore nükleer reaktörü yeniden çalıştırmış gibi görünüyor"

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: 'Kuzey Kore nükleer reaktörü yeniden çalıştırmış gibi görünüyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(IAEA), Kuzey Kore'nin nükleer silah için plütonyum ürettiği düşünülen nükleer reaktörü yeniden çalıştırmaya başlamış gibi göründüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu(IAEA), Kuzey Kore'nin nükleer silah için plütonyum ürettiği düşünülen nükleer reaktörü yeniden çalıştırmaya başlamış gibi göründüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) tarafından yayımlanan raporda, Kuzey Kore'nin Yongbyon tesisindeki nükleer reaktörünü yeniden başlatmış gibi göründüğü ifade edildi. Nükleer silahlar için plütonyum ürettiği düşünülen reaktörde Temmuz ayından bu yana soğutma suyu tahliyesi yapıldığı, bu durumun reaktörün tekrar başlamasının bir göstergesi olduğu vurgulandı. Kuzey Kore'nin nükleer programının merkezinde yer alan 5 megavat reaktörlü Yongbyon'da ayrıca radyokimyasal laboratuvarının Şubat ayı ortasından Temmuz başına kadar faaliyet yürüttüğüne dair işaretler olduğu belirtildi. Raporda, "(Kuzey Kore'nin) Nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor. 5 megavatlık reaktörün ve radyokimyasal laboratuvarın işleyişine ilişkin yeni göstergeler derinden rahatsız edici" denildi.

2009 yılında Pyongyang yönetimi tarafından ülkeden sınır dışı edilen IAEA yetkilileri, uydu görüntülerinden incelemelerini sürdürüyor.

Nükleer reaktör, Trump-Kim Jong-un zirvesinde gündeme gelmişti

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, eski ABD Başkanı Donald Trump ile 2019 yılında bir araya geldiği görüşmede, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların kaldırılması karşılığında Yongbyon reaktörünü kapatmayı önermişti. Trump ise reaktörün Kuzey Kore'nin nükleer programının sadece bir bölümünü oluşturduğunu, bunun yaptırımların kalkması için yeterli olmadığını belirterek öneriyi reddetmişti. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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