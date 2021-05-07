Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikaye Yarışması sonuçlandı
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Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikaye Yarışması sonuçlandı

Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikaye Yarışması sonuçlandı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 1. Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikaye Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 1. Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikaye Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda dereceye girenler "www.sakarya.bel.tr" adresinden ilan edildi.

Toplam 749 başvurudan 710'unun kabul edildiği "Ada Hikayeleri" yarışmasında, "Hezeyan ve Rüya" adlı hikayesiyle İrem Nur Eser birincilik, "Tercüman Ali Çelebi'nin Tercüme-i Hal" hikayesiyle Alper Sarı ikincilik, "Kofana" adlı hikayesiyle Hakan Unutmaz üçüncülük ödülünü kazandı. Yarışmada 3 hikaye de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Daha önce 11 Mayıs olarak belirlenen yarışmanın ödül töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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