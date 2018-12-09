Uludere'de Yaban Hayvanları Seferberliği

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaban hayvanları ve sokak köpekleri için çalışma başlatıldı. Kaymakamlık ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Sokak köpekleri ve yaban hayvanlarının korunması için seferber oldu.

Uludere'de birçok köy ve mahallede başıboş hayvanların korunması ve yaban hayvanların doğal yaşamlarında kalabilmeleri için çalışma başlatıldı. Yaralı hayvanlar koruma altına alındı. Çetin kış aylarında hayvanların korunması içinde ilaç ve mama yardımı yapıldı. Uludere İlçe Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu ve İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Murat İnan ilçe merkezindeki yaban hayvanları koruma altında almak için çalışma başlattı. Uludere ilçesine geldiği ilk günden beri büyük çalışmalara imza atan Kaymakam Yakınoğlu, dağlarda aç kalan yaban hayvanlar için yem getirtti. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat İnan, kaza sonucu yaralı hayvanları iyileştirmek için sürekli çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

İnan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak'ın Uludere ilçesinde görev yapmaktayım, başta İlçe Kaymakamımız Sayın Mehmet Fatih Yakınoplu olmak üzere tüm Uludere halkına sonsuz şükranlarımı iletirim. Görevimiz boyunca bizlere sürekli yardımlarda bulunan esnafımıza ayrıca teşekkür ederim. İlçemizde sayısızca sokak köpeği var bunların kış aylarında sıcak bir yuva ve yiyecek bulması zor bu yüzden bir çalışma başlattık. Sağ olsun herkes destekçi oldu. Yaralı ve kaza sonucu ağır olan köpeklerin tedavisini yaptık. Sokak hayvanlarının derdine derman olmak için her türlü ilaç ve malzeme desteği veren Uludere Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih yakınoğlu'na ve Deniz Eczanesine teşekkür ederim. Bir eczane sahibi arkadaşımız hayvanlar için ilaçların bedava verileceğini söyledi. Çok mutlu oldum." dedi. - ŞIRNAK