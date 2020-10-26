Ülke genelinde trafik denetimi: 84 bin araç denetlendi

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ülke genelinde, 2 günde 84 bin 639 araç denetlendi.

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından ülke genelinde, 2 günde 84 bin 639 araç denetlendi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada ülke genelinde 23-24 Ekim 2020 tarihlerinde, trafik güvenliğini sağlamak ve alkollü araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 'Alkol Etkisinde Araç Kullanımına' yönelik özel denetim gerçekleştirildiği bildirildi. Denetleme yapılan 84 bin 639 araç ve sürücüden 1980 sürücünün alkollü araç kullandığı, 13 sürücünün uyuşturucu ve uyarıcı madde testinin pozitif çıktığı ve haklarında yasal işlem başlatıldığı belirtildi. Ayrıca, 1040 sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı, 1293 aracın da trafikten menedildiği, 1942 sürücünün ise sürücü belgesinin geçici olarak alındığı aktarıldı. Yapılan denetim sonucunda toplamda 9 bin 905 araç sürücüsünün trafik kurallarını ihlal ettiği için hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ