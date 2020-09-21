Ulaş'ta yüz yüze eğitim başladı
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Ulaş'ta yüz yüze eğitim başladı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Ulaş'ta yüz yüze eğitim başladı
21.09.2020 13:05 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:08

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Ulaş İlkokulu'nda düzenlenen programda okul müdürü Mehmet Aydın ilk zili çaldı.

Öğrencilerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldü, sınıf girişindeki dezenfekte aparatında elleri dezenfekte edildi. Öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sıralarına oturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okulumuzda eğitim gören 49 ilkokul birinci sınıf öğrencimiz bulunmaktadır. Sınıflarımızı bu sayıya göre düzenleyerek öğrencilerimize 5'er kişilik gruplar halinde pazartesi, salı, perşembe ve cuma günleri eğitim vereceğiz." dedi.

İlkokul öğretmeni Ağcagül Arslan ise özlemlerinin bittiğini ve öğrencilerine kavuştuklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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