Ulaş Belediye Başkanı İlbey, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Sivas'ın Ulaş İlçesi Belediye Başkanı Turan İlbey, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Sivas'ın Ulaş İlçesi Belediye Başkanı Turan İlbey, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İlbey, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.
Haber kategorisinde Ayhan Mehmet'in "Sığınmacıların Midilli yolculuğu" isimli fotoğrafına oy veren İlbey, yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban