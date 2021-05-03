Ukraynalı 622 turistin pascalya kutlaması otele pahalıya mal oldu
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Ukraynalı 622 turistin pascalya kutlaması otele pahalıya mal oldu

İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN - Haberler | Güncel

Ukraynalı 622 turistin pascalya kutlaması otele pahalıya mal oldu -Antalya'da pandemi kurallarını hiçe sayan otelin faaliyetlerine ara verildi Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat İlçesi'nde pandemi kurallarını hiçe sayarak eğlence düzenleyen otelin faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

Ukraynalı 622 turistin pascalya kutlaması otele pahalıya mal oldu

-Antalya'da pandemi kurallarını hiçe sayan otelin faaliyetlerine ara verildi

ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat İlçesi'nde pandemi kurallarını hiçe sayarak eğlence düzenleyen otelin faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

Turizm kenti Antalya'da artan korona virüs vakaları kırmızı sinyal verirken, Manavgat'ta bulunan bir otelde korona partisi düzenlendi. Ülke genelinde gidilen tam kapanma döneminde Manavgat'ta bir otelde çekilen sosyal mesafesiz korona partisi görüntüleri alınan kuralların ciddiye alınmadığını gösterdi. Sosyal mesafe ve pandemi kurallarının hiçe sayıldığı parti, katılımcıların sosyal medyada paylaştığı görüntüler ile ortaya çıktı.

"Faaliyeti durduruldu diyebiliriz"

Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen ekipler, otelin faaliyetini durdurdu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Ersin Yazıcı; "Pandemi kurallarına uygun olmayan bir takım görüntüler sosyal medya ve basına düştü. Arkadaşlarımız otele gittiler. Yapılan incelemelerde düzenlenen tutanaklarda olayın doğru olduğu görüldü. Bugün Turizm Bakanlığımızdan iki tane kontrolümüz yine ilçeden değişik kurum ve kuruluşların yetkilileri oteli doğal olarak pandemiye aykırı hareketlerinden dolayı denetlediler. Bu yapılan incelemeler sonucunda Türk Standardları Enstitüsü tarafından Turizm Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası iptal edildi. Bunun manası sizin Güveli Turizm Sertifikanız yoksa faaliyetlerinizi pandemi döneminde yerine getiremezsiniz. Dolayısı ile bu işletmemiz ne yazık ki pandemi kurallarına aykırı hareket ettiği için biz buranın faaliyetini durduracağız. Faaliyeti durduruldu diyebiliriz. Boşaltılması için belli bir zaman verilecek" dedi.

Diğer otel işletmecilerini uyardı

Görüntülerin ardından Turizmcilere seslenen Vali Yazıcı, "Burası turizmin başkenti. Çok sayıda 5 yıldız ve 4 yıldızlı otelimiz var. Biz, geçen yıl Ağustos ayından sonra Güvenli Turizm Sertifikası ile birlikte güzel hizmetler sunduk. Misafirlerimizi ağırladık. Turizme pandemi koşullarında az da olsa kaliteli hizmet vermeyi başardık. Buna helal getirecek buna zedeleyecek davranışlardan kaçınalım. Bu tür görüntüler bize yakışmıyor. Turizmde bir canlılık istiyoruz. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Güvenli Turizm Sertifikasına sahip işletmelerimizin eğer pandemi koşullarına aykırı hareket etmeleri halinde bu örnekte olduğu gibi böyle bir durum ile karşı karşıya kalabileceklerini de ifade etmek istiyorum" açıklamasına yer verdi.

Ukraynalı 622 turistin pascalya kutlaması otele pahalıya mal oldu
Ukraynalı 622 turistin pascalya kutlaması otele pahalıya mal oldu
Ukraynalı 622 turistin pascalya kutlaması otele pahalıya mal oldu
Ukraynalı 622 turistin pascalya kutlaması otele pahalıya mal oldu
Ukraynalı 622 turistin pascalya kutlaması otele pahalıya mal oldu
Ukraynalı 622 turistin pascalya kutlaması otele pahalıya mal oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERTUĞRUL GÜN

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