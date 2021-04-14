Ukrayna Savunma Bakanı Taran, Avrupa'nın Rusya'ya karşı caydırıcılığını kullanmasını istedi

Ukrayna Savunma Bakan Andriy Taran, Rusya'nın Ukrayna civarına yaptığı askeri sevkiyatın yakında 110 bin askerlik güce ulaşacağını, Kırım'da nükleer silah konuşlandıracak altyapının hazırlandığını belirterek Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı caydırıcılıklarını kullanması gerektiğini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakan Andriy Taran, Rusya'nın Ukrayna civarına yaptığı askeri sevkiyatın yakında 110 bin askerlik güce ulaşacağını, Kırım'da nükleer silah konuşlandıracak altyapının hazırlandığını belirterek Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı caydırıcılıklarını kullanması gerektiğini söyledi.

Taran, Avrupa Parlamentosunun Güvenlik ve Savunma Alt Komitesinin toplantısına katılarak milletvekillerine konuşma yaptı. Rusya'nın Ukrayna içinde ve yakınlarında son haftalarda artan askeri hareketliliği ve yığınağı hakkında bilgi veren Taran, Kırım'da Rus askeri sayısının 42 bine yükseldiğini, Karadeniz'de Rus filosunun genişletildiğini belirtti.

Ukrayna'nın kuzeyinde Rusya'nın hava kuvvetlerini güçlendirdiğini kaydeden Taran, Kırım'da nükleer silah konuşlandıracak şekilde altyapının güçlendirildiğini ifade etti.

Taran, "Rusya bölgeye nükleer silah getirirse bu durum Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın ihlali anlamına gelir." dedi.

Ukrayna civarındaki Rus askeri sayısının son sevkiyatlarla 110 bine ulaşacağını, Rusya'nın Belarus'ta da gücünü artırdığını söyleyen Taran, tüm bu gelişmelerin Doğu Avrupa için "oyun değiştirici" olabileceğini dile getirdi. Taran, Avrupa ülkelerinden Ukrayna'nın beklentilerini aktarırken de şunları ifade etti:

"Rusya, ateşkes bile istememekte, tüm barış girişimlerini reddetmektedir. Buna karşılık Ukrayna siyasi ve diplomatik yollarla uyuşmazlığın çözümünü desteklemektedir. Ancak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de şu ana kadar verdiği binlerce kayıpla barışın maliyetinin ne olduğunu bilmektedir. Tüm ortaklarımızdan ve Avrupa ülkelerinden Rusya'nın uluslararası hukuka uymasının sağlanması için tetikte olmalarını ve çok yönlü caydırıcılıklarını kullanmalarını istiyorum. Şimdi Ukrayna'ya destek vermenin ve yıkıcı bir Rusya karşısında uluslararası camianın farkındalığını artırmak için güçlü stratejik iletişim kurmanın zamanıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Tuğrul Çam