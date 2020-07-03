Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (1)
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye, turistler için en güzel önlemleri almış.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu: (1)
03.07.2020 19:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:38

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye, turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat gördüm." dedi.

Normalleşme sürecinde kente gelen ilk konuk bakan olan Kuleba, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı"nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Ukraynalı turistler Türkiye'ye gelmeye başladı, bunda Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile yaptığı mücadele etkili oldu mu?" sorusuna Kuleba, Ukrayna olarak tatil için tek bir kriteri değerlendirdiklerini söyledi.

Kriterin "güvenlik" olduğunu vurgulayan Kuleba, "Turistlerin tatillerini geçirecekleri yerde güvende olmaları tek kriterimiz, başka kritere bakmıyoruz. Türkiye, turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat gördüm. Türk mevkidaşımın söylediği gibi her şeyin doğru olduğunu kendim gördüm." diye konuştu.

"Ukrayna ile Türkiye'den daha doğal müttefik bulamazsınız"

Türkiye ile Ukrayna arasındaki serbest ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmelerin Kovid-19 sürecinde de devam edip etmediğine ilişkin soruya ise Kuleba, müzakerelerin devam ettiğini belirtti.

Her iki ülkenin ekonomi ve ticaret bakanlıkları arasında görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Kuleba, şu an Türkiye'den bir belge beklediklerini bildirdi.

Kuleba, bu alanda yapılan çalışmaları önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem Kiev'de hem de Ankara'da kesin bir siyasi irade var. Bu siyasi irade, bu anlaşmayı bir sonuca bağlamak istiyor. Çünkü bu anlaşma sayesinde iki ülke de kazanacak. İki ülkenin ekonomisi de kazanacak. Sayın Erdoğan tarafından dile getirilen amacı biz de paylaşıyoruz, iki ülke arasında 10 milyar dolar tutarında ticaret hacmine varmak istiyoruz. O rakama nasıl ulaşabiliriz? Ukrayna ile Türkiye'den daha doğal müttefik bulamazsınız. Bu müttefiklik, karşılıklı yardım ve yatırım sayesinde daha da güçlü olabilir."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Manşet

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