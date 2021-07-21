Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 30 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 30 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 30 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 30 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi.

NEW Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 30 Ağustos'ta ABD'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayacağı belirtilerek, "Bu ziyaret, Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini teyit edecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, ziyarette enerji güvenliği konusunda iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin ele alınacağı, Zelenskiy'nin yolsuzlukla mücadele ve ortak demokratik değerlere dayalı reformları uygulama çabalarına desteğin değerlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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