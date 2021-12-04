Uğur Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan kimdir? Hayatı ve biyografisi!

Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Uğur Aslan evli mi? Uğur Aslan rol aldığı diziler ve filmler nelerdir?

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan (d. 9 Şubat 1972; Hatay), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

9 Şubat 1972 Hatay kumlu doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur.

Uğur Aslan doğum tarihi : 9 Şubat 1972

Uğur Aslan kaç yaşında : 49 yaşında

Uğur Aslan nereli : Hatay

Uğur Aslan mesleği ne : Dizi, Sinema, Tiyatro oyuncusu

ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 Yargı -

2020 Çukur - Emir Varol

2019 Kuruluş Osman

2017 Siyah Beyaz Ask

2017-2018 Kara Sevda

2014 -2015 Karadayı

2013 Kayıp

2010-2012 Yer Gök Aşk

2009 Aile Reisi

2008 Derdest

2005 Gümüş

2005 Ofis İşi

2005 Kale İçi

ROL ALDIĞI FİLMLER

Aşık : Yazan,Yöneten: Bilal Babaoğlu - 2016 - Rolü: Kasım

Zahir

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Keşanlı Ali Destanı

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

Gözlerimi Yaparım Vazifemi Yaparım

Muhbir

Azizname

Şahları da Vururlar

Bir Şehnaz Oyun

Kısasa Kısas

Hamlet

Macbeth

Antigone

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