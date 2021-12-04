Uğur Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan kimdir? Hayatı ve biyografisi!
4 Aralık Şarkılar Bizi Söyler konukları kimlerdir merak ediliyor. Programın bugünkü konuklarından birisi Uğur Aslan oldu. Bunun ardından izleyiciler, Uğur Aslan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan kimdir? Hayatı ve biyografisi nedir merak etti. İşte detaylar...
Şarkılar Bizi Söyler konuğu Uğur Aslan kimdir? Uğur Aslan kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol aldı? Uğur Aslan evli mi? Uğur Aslan rol aldığı diziler ve filmler nelerdir?
Uğur Aslan (d. 9 Şubat 1972; Hatay), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.
9 Şubat 1972 Hatay kumlu doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur.
Uğur Aslan doğum tarihi : 9 Şubat 1972
Uğur Aslan kaç yaşında : 49 yaşında
Uğur Aslan nereli : Hatay
Uğur Aslan mesleği ne : Dizi, Sinema, Tiyatro oyuncusu
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