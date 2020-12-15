Uganda, ülkedeki gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 14 YouTube kanalının kapatılmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uganda, ülkedeki gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 14 YouTube kanalının kapatılmasını istedi

15.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:58
Uganda, ülkedeki gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 14 YouTube kanalının kapatılmasını istedi

Afrika ülkesi Uganda'da hükümet, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 14 YouTube kanalının kapatılmasını talep etti.

Afrika ülkesi Uganda'da hükümet, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 14 YouTube kanalının kapatılmasını talep etti.

Yerel basındaki habere göre, Uganda İletişim Komisyonu (UCC), YouTube kanallarının geçen ay meydana gelen gösterilerle ilgili yanlı yayın yaptığını iddia etti.

Google'a yapılan başvuruyla kapatılması talep edilen kanallar arasında Trending Channel UG, Uganda Yaffe, Uganda News Updates, ve Uganda Empya da bulunuyor.

Uganda'da devlet başkanlığı için aday olan Ulusal Birlik Platformu Başkanı Robert Kyagulanyi'nin gözaltına alınmasının ardından çıkan olaylarda en az 50 kişi hayatını kaybetmişti.

Uganda'da 14 Ocak'ta düzenlenecek seçimde 11 başkan adayı yarışacak.

"Bobi Wine" olarak da bilinen pop yıldızı 38 yaşındaki Kyagulanyi, 1986'dan bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

İlgili Haberler

2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 'mala zarar verilmedi' gerekçesiyle cezasız kaldı
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı
Evcil hayvanlar 'koronavirüs' gerekçesiyle sokağa bırakılıyor
Evcil hayvanlar 'koronavirüs' gerekçesiyle sokağa bırakılıyor
Dijital Gösterim Merkezi'nde 4 gösterim birden vatandaşları bekliyor
Dijital Gösterim Merkezi'nde 4 gösterim birden vatandaşları bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Varank Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uganda, ülkedeki gösterileri tahrik ettiği gerekçesiyle 14 YouTube kanalının kapatılmasını istedi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 20:09:03. #1.14#
title