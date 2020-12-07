UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

07.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:37
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görevlendirildi.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görevlendirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Cüneyt Çakır, F Grubu'nda İtalya'nın Lazio ile Belçika'nın Club Brugge takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem vazifesini üstleneceği müsabakada VAR hakemleri olarak Abdulkadir Bitigen ve Mete Kalkavan yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

İlgili Haberler

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a Devler Ligi'nde görev
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
UEFA'dan Sivasspor paylaşımı!
UEFA'dan Sivasspor paylaşımı!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Jennifer Lopez Gonca Vuslateri
Spor Samatta Okan Buruk Yılmaz Vural Gökhan Gönül Samet Aybaba
Tüm Haberler Adana Aydın Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 14:26:28. #1.15#
title