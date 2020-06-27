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Uçuşlarda ameliyathane hijyeni

Pandemi sonrasında havacılık sektörünün aldığı önlemleri anlatan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi Çalışkan, ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleriyle iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürüterek gerekli olan tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Uçuşlarda ameliyathane hijyeni
27.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:53

Pandemi sonrasında havacılık sektörünün aldığı önlemleri anlatan SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Fevzi Çalışkan, ulusal ve uluslararası sağlık ve havacılık otoriteleriyle iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürüterek gerekli olan tüm önlemleri aldıklarını söyledi. Çalışkan, tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filtreleme sistemi bulunduğunu belirterek, "Bu filtreler uçak içindeki havayı her üç dakikada bir yukarıdan aşağıya doğru temizliyor ve Koronavirüs dahil bilinen tüm virüslere karşı yüzde 99.9 oranında başarıya sahip" dedi.

ATSO Vizyon dergisine açıklamalarda bulunan ve yolcuların uçuş öncesinden varışa kadar seyahatleri boyunca sağlıklı ve emniyetli seyahatleri için hayata geçirilen yeni standartlar hakkında bilgi veren Çalışkan, uçakta maske takma zorunluluğu, yolcuların artık havalimanına normalden daha erken gelmesi, kabin içi bagaj kısıtlaması, uçak içinde ikramla ilgili alınan önlemlerin, tüm uçuşlarda dağıtılan dezenfektan mendiller, uçakların düzenli dezenfektasyonu, uçak içindeki havayı ameliyathane kadar steril tutmayı sağlayan HEPA filtreleri ve iç hat uçuşlarında HES kodu zorunluluğunun bunlardan sadece bazıları olduğunu söyledi.

"Korona Etiketi" uygulaması

Misafirlerin seyahatlerinde kendilerini güvende ve konforlu hissedebilmeleri için ulusal ve uluslararası otoritelerin kural ve tavsiyeleri çerçevesinde sağlık ve hijyen kurallarına uygun olarak 'Korona Etiketi' uygulamasını geliştirdiklerini hatırlatan Ahmet Fevzi Çalışkan, bu uygulama ile hayata geçirilen yeni standartlar sayesinde misafirlerin yolculuklarının her anını güvenli ve rahat hale getirmeyi amaçladıklarının altını çizdi.

Uçuş öncesinde havalimanında alınan önlemler

Havalimanlarında maske takmak zorunlu hale geldiğini kaydeden Çalışkan, tm check-in kontuarlarının yeni hijyen kuralları doğrultusunda düzenlendiği bilgisini paylaştı. Sosyal mesafe kuralları ile ilgili yazılı ve görsel bilgilendirmeler yerleştirildiğini söyleyen Çalışkan, "Sorunsuz bir check-in süreci için kontuarlarımızı daha erken açıp daha erken kapatıyoruz. Bu nedenle misafirlerimizin havalimanına uçuşlarından en az 3 saat önce gelmelerini rica ediyoruz. Havalimanında uzun bekleme süreleri oluşmaması ve her türlü temasın en az seviyeye indirilebilmesi için misafirlerimize online check-in hizmetimizi kullanmalarını öneriyoruz. Son olarak, uçağa binerken yanınıza alabilecekleriniz, küçük el çantası, bilgisayar çantası ve bebeğiniz için ihtiyacınız olan eşyalar ile sınırlandırıldı. Bu nedenle uçak altına vermek üzere misafirlerimize ücretsiz olarak 6 kg ağırlığında ek bagaj hakkı sunuyoruz." dedi.

Biniş sırasında, uçakta ve varış noktasında alınan önlemler

Uçağa sorunsuz ve temassız bir şekilde binebilmek için yolcuların kapıya kalkış saatinden en az bir saat önce gitmesi gerektiğini, biniş kartlarını, kimliklerini veya pasaportunuzu ve iç hat uçuşuysa HES kodlarını hazır bulundurmalarını isteyen çalışkan, ek olarak yer personeli veya kabin ekibi tarafından dağıtılacak olan Sağlık Durumu Beyan formunu doldurmalarının istenildiğini kaydetti. Çalışkan, ek olarak, gidilecek destinasyona göre bazı ülkelerde farklı formların da teslim edilmesi istenebildiğini belirterek " Havalimanı çalışanlarımız ve kabin ekiplerimiz formlarla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır. Sosyal mesafe kuralları uçağa biniş sırasında da geçerli. Bu doğrultuda, uçağa küçük gruplar halinde binilmesi sağlanıyor" dedi.

Uçakların her uçuş sonrası dezenfekte edildiğini, düzenli aralıklar ise derinlemesine dezenfektasyon uygulandığını ifade eden çalışkan, uçak içindeki lavaboların uçuş sırasında düzenli aralıklarla temizlendiğini kaydetti. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerine ek olarak, tüm uçaklarda ameliyathanelerde kullanılan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filtreleme sistemi bulunuyor. Bu filtreler uçak içindeki havayı her üç dakikada bir yukarıdan aşağıya doğru temizliyor ve Koronavirüs dahil bilinen tüm virüslere karşı %99.9 oranında başarıya sahip" diye konuştu.

Hem yolcuların hem de uçuş ekibimizin uçak içinde maske takmasının zorunlu olduğunu kaydeden Ahmet Fevzi Çalışkan, uçuş sırasında mümkün olduğunca sosyal mesafeyi korumanın önemine dikkat çekti. Lavabo sırasında beklemekten kaçınılması gerektiğinin altını çizen Çalışkan, "Uçaklarımız tamamen dolu değilse, orta koltukları boş bırakmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak uçaklarımızın tamamen dolu olduğu durumda orta koltuklarımızda da yolcu oturabiliyor. Bu noktada, uçak içinde gerekli tüm dezenfeksiyon işlemleri uygulandığı ve havayı her üç dakikada bir temizleyen HEPA filtreleme sistemi sayesinde ameliyathane kadar steril bir hava sağlandığı için resmi otoritelerin orta koltukların boş bırakılmasıyla ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmadıklarını hatırlamakta fayda var" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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