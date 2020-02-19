Üç ülkenin balıkçı tekneleri Ordu'da üretiliyor

19.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:11

Ordu'da bir tersanede inşa edilen balıkçı tekneleri, Türkiye'nin yanı sıra 3 farklı ülkeye de gönderiliyor. Yaklaşık 80 kişinin istihdam edildiği ve boyları 12 ile 50 metre arasında değişen tekneler Gürcistan, Moritanya ve Umman'a satılıyor.



Ordu'da yaklaşık 80 kişinin istihdam edildiği tersanede üretilen istihdam edildiği tersanede 12 metre ile 50 metre uzunluğundaki balıkçı tekneleri üretiliyor. Teknelerin boyutuna göre bir ay ile bir yıl kadar süren üretim, Türkiye sınırları içerisinde olduğu kadar yurt dışından ad talep görüyor. Şuana kadar yaklaşık 300 balıkçı teknesinin üretildiği, 20 yıldır çelik tekne tersanesi olarak hizmet veren ve Gürcistan, Moritanya ve Umman'a da gönderilen tekneler, müşterilerin talepleri doğrultusunda hazırlanıyor.



"Talep her geçen gün artıyor, 50 metreye kadar tekne üretilebiliyor"



Tersanenin ortaklarından Mustafa Göksal, tersanede genellikle boyları 12-50 metre arasında değişen balıkçı teknelerini ürettiklerini söyledi. Şuanda Türkiye'de kendileri gibi aktif çalışan 3 tersane olduğunu ifade eden Göksal, "Trabzon, Zonguldak ve Ordu'da var. Teknelerimiz yurt dışına da gidiyor. Gürcistan'a giden var, Moritanya'ya giden ve yeni dönemde de Umman'a giden teknelerimiz var. Talep son 3 yıldır güzel, biraz balıkçılık da güzel olduğu için talep artıyor" dedi.



"İlk olarak ahşap kayık imalatı olarak başlandı"



"Kültür balıkçılığı bu sektörü biraz canlandırıyor" diyen Göksal, "Bu ara da onlar rövanşta. Bizim firmamız 1979 yılında ahşap kayık üzerine kuruldu. Yaklaşık 20 yıldır da çelik tekneye döndü. Bu bizim ata mesleği. Büyük gemi yapan tersanelerden ziyade bu birebir çocuktan babaya ve toruna şeklinde devam ediyor" şeklinde konuştu.



"Büyük tekneler bir yıl zaman alabiliyor"



Teknelerin yapım aşamasının boyutuna göre değiştiğini ve boyutuna göre bir yıla kadar zaman alabildiğine dikkat çeken Mustafa Göksal, "Bir ayda da yaptıklarımız var, çok büyükleri bir yılı bulabiliyor. Deniz olduğu zaman bu gibi yerler her zaman var olmaya devam edecek" diye konuştu.



"Baba mesleğimi severek yapıyorum"



Tersanede üretilen teknelerde kaynak ustası olarak çalışan Mecnun Duman da, "Burada sıfırdan balıkçı tekneleri ve onların tamiratı yapılıyor. Burada üretilen teknelerimiz yurt dışına da gönderiliyor. İşimizi daha da geliştirerek büyük tekneler yapmaya başladık. Şuanda yapımına devam ettiğimiz tekne ağ kayığı. Ben bu mesleğe 25 yılımı verdiğim ve baba mesleğim olduğu için bana zor gelmiyor" ifadelerine yer verdi.



"Teknelerin bütün aşaması bizim elimizden geçiyor"



Tersanede çalışan Mutlu Keskin, insanların istekleri doğrultusunda üretim gerçekleştirdiklerini söyledi. Keskin, montajcı olarak görev yaptığı tersanede proje üzerinden tekneleri imal ettiklerini belirterek, "Bütün aşama bizim elimizden geçiyor. Üzerinde olduğumuz kayık yaklaşık 40 metre. Başlayalı iki ay oldu, yaklaşık iki ay sonra da hazır hale gelecek" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA