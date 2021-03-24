Ubisoft Plus Xbox Game Pass servislerine eklenebilir

Bu dedikodular ilk olarak 2021 yılının başında ortaya çıkmış olsa da son günlerde tekrar gündem haline gelmiş durumda. Ubisoft Plus, Xbox Game Pass servisine eklenebilir dedikoduları gündeme bir kez daha geldi.

2021 yılının henüz başında Microsoft'un bu ortaklık için Ubisoft şirketinin kapısını çaldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak ilerleyen süreçte bu durum resmiyet kazanamamıştı. Ubisoft Plus ve Xbox Game Pass ortaklığına dair yeni söylentiler ise geçmiş olduğumuz saatlerde tekrar gündeme geldi.

Ubisoft Plus, Xbox Game Pass Servisine eklenecek mi?

Ubisoft oyunlarını oynadığımız bu servisin ilk olarak Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerine ekleneceği ortaya atılmıştı. Windows Central'in editörlerinden biri olan Jez Corden'ın sene başında ortaya attığı bu iddiası birliktelik olasılığının yüksek olduğunu düşünmemizi sağlamıştı. Corden bu konuda kaynak belirtmekten de kaçınmış akıllarda soru işareti kalmasını sağlamıştı. Benzer bir ortaklığı EA Games ile sürdürüyor olan Microsoft'un bu sefer çok daha güçlenmek için Ubisoft ile görüşmelere başladığı iddia ediliyor.

Kaynak: Playerbros