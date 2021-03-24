Ubisoft Plus Xbox Game Pass servislerine eklenebilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ubisoft Plus Xbox Game Pass servislerine eklenebilir

24.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 20:36
Ubisoft Plus Xbox Game Pass servislerine eklenebilir

Bu dedikodular 2021 yılının başında ortaya çıkmış olsa da son günlerde tekrar gündem haline gelmiş durumda. Ubisoft Plus, Xbox Game Pass servisine eklenebilir

Bu dedikodular ilk olarak 2021 yılının başında ortaya çıkmış olsa da son günlerde tekrar gündem haline gelmiş durumda. Ubisoft Plus, Xbox Game Pass servisine eklenebilir dedikoduları gündeme bir kez daha geldi.

2021 yılının henüz başında Microsoft'un bu ortaklık için Ubisoft şirketinin kapısını çaldığına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak ilerleyen süreçte bu durum resmiyet kazanamamıştı. Ubisoft Plus ve Xbox Game Pass ortaklığına dair yeni söylentiler ise geçmiş olduğumuz saatlerde tekrar gündeme geldi. 

Ubisoft Plus, Xbox Game Pass Servisine eklenecek mi?

Ubisoft oyunlarını oynadığımız bu servisin ilk olarak Xbox Game Pass Ultimate aboneliklerine ekleneceği ortaya atılmıştı. Windows Central'in editörlerinden biri olan Jez Corden'ın sene başında ortaya attığı bu iddiası birliktelik olasılığının yüksek olduğunu düşünmemizi sağlamıştı. Corden bu konuda kaynak belirtmekten de kaçınmış akıllarda soru işareti kalmasını sağlamıştı. Benzer bir ortaklığı EA Games ile sürdürüyor olan Microsoft'un bu sefer çok daha güçlenmek için Ubisoft ile görüşmelere başladığı iddia ediliyor.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Vladimir Putin Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Binnur Kaya Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Ünal Karaman Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ubisoft Plus Xbox Game Pass servislerine eklenebilir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 20:38:15. #1.15#
title