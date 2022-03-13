U20 Serbest Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

ANKARA (DHA) - Tokat'ta yapılan ve 48 ilden 665 sporcunun katıldığı U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada 215 puan toplayan Ankara TEDAŞ Spor, kulüplerde şampiyon oldu.

KÜRSÜYE ÇIKANLAR