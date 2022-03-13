U20 Serbest Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Tokat'ta yapılan ve 48 ilden 665 sporcunun katıldığı U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi.
ANKARA (DHA) - Tokat'ta yapılan ve 48 ilden 665 sporcunun katıldığı U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvada 215 puan toplayan Ankara TEDAŞ Spor, kulüplerde şampiyon oldu.Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nun da gerçekleştirilen U20 Serbest Stil Erkekler Türkiye Güreş Şampiyonası, birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. Yoğun ilgi gören turnuvayı Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yücel Bulut, Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Yeşilyurt Kaymakamı H. İbrahim Yeşilyurt, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AKP İl Başkanı Cüneyt Aldemir, MHP İl Başkanı Mustafa İpek, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Gökçe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AKP İl Başkan Yardımcısı İbrahim Polat, AKP Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan, MHP Merkez İlçe Başkanı Murat Yücel, Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Fezair Tatlıdil, Genel Sekreter Yusuf Gümüş, Güreş Ağası Ahmet Akcan ve Güreş Hanımağası Hasibe Yıldırım ile çok sayıda sporsever takip etti.TOKAT'IN PEHLİVANLARINA FEDERASYONDAN TEŞEKKÜR PLAKETİTurnuvayı takip eden Tokatlı pehlivanlardan Mustafa Teker, Mehmet Balcı, Turan Ceylan, Ali Aras, Osman Uzun, Servet Aydemir, İsa Gürses, Ercan Tanrıverdi, Erdoğan Bulut, Sebati Kaya, Rıza Yıldırım, Mustafa Akkaya, Mehmet Bayır, Mustafa Kaya, Bekir Demirtaş, Hasan Başarır, İbrahim Pelit'in yanı sıra eski Belediye Başkanı Ercan Güler, Güreş Severler Derneği Başkanı Onur Balcı ve Güreş Hanımağası Hasibe Yıldırım'a Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Fezair Tatlıdil tarafından plaket verildi.GÜMÜŞ: GELECEĞİN ŞAMPİYONLARINI İZLEDİKÇok keyifli karşılaşmalar izlediklerini kaydeden Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Yusuf Gümüş, "Bu gençlerimiz bizim geleceğimiz. İnşallah ileride onların başarıları camiamız gurur duyacak. Geleceğin şampiyonlarını burada izlemek, mindere yansıttıkları hırs ve mücadeleyi görmek, bizi mutlu etti, umutlandırdı. Bu mükemmel organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlara, kulüplere ve sporcu kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.Üç gün süren şampiyonaya 186 kulüp katıldı. Nefes kesen mücadelelerin ardından kulüpler sıralamasında zirveye 215 puan toplayan Ankara TEDAŞ Spor Kulübü çıkarken, Ankara ASKİ ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ise Türkiye üçüncüsü oldu.
KÜRSÜYE ÇIKANLAR57 kg: 1. Tolga Özbek, 2. Ahmet Karavus, 3. Resul Doğan-Ahmet Yücel61 kg: 1. Abdullah Toprak, 2. Kerim Uysal, 3. Enes Işık-Bekir Özcan65 kg: 1. Mehmet Çelik, 2. Hamza Zopalı, 3. Uğur Yılmaz-Umut Erdoğan70 kg: 1. Mevlüt Özdemir, 2. Harun Söyler, 3. Mikail Topal-C. Ramazan Doğan74 kg: 1. M.Halit Ozmuz, 2. A. Metehan Alpkılıç, 3. Burak Özgen-Okan Tahtacı79 kg: 1. Hakan Satılmış, 2. B. Talip Öveç, 3. Nihat Bektaş-Alperen Sezer86 kg: 1 . İsmail Küçüksolak, 2. Fatih Altunbaş, 3. Yusuf İslamtaş- Harun Kılıç92 kg: 1. R. Eren Gıdak, 2. A. Kaan Aydın, 3. O. Faruk Dizikara-Muhammet Gimri97 kg: 1. Yıldıray Pala, 2. Mehmet Çelebi, 3. M. Emin Demir-Mücahit Çelik125 kg: 1. E. Kaan Sökelan, 2. Hakan Büyükcıngıl, 3. Emirhan Nihat-Efe Kölebaş- Ankara