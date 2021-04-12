U19 Süper Ligi 5. Hafta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

U19 Süper Ligi 5. Hafta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
U19 Süper Ligi 5. Hafta

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Fraport-Tav Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

U19 Süper Liginde mücadele eden Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Fraport-Tav Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Atilla Vehbi Konuk Tesisleri

Hakemler: Orçun Özer xx, Emre Okumuş xx, Muhammed Şahin xx

Antalyaspor U19: Bahri Can Tosun xx, Müslüm Yat xx, Ramazan Efecan Gülerce xx, (Gökmen Teymuroğlu x dk.55), Ahmet Ataberk Özden xx, Bahadır Yıldırım xx, Mustafa Erdilman xx, Emre Demir xx, Berke Camcı xx, Yener Berke Güner xx, (Ahmet Daniel Akyıldız xx dk.67), Mehmet Yanıkara xx, ( x Seyit Niyazi Özcan x dk.67) Murodalı Aknazarov x (Alperen Emir Dikmen x dk.41)

Hes Kablo Kayserispor U19: Abdulkadir Taşdan xx, Göktuğ Yayla x, Muhammed Eren Arıkan x, (Barış Emirhan Doğan x dk.43), Talha Karataş x, Enes Koçoğlu x, (Ahmet Kağan Malatyalı x dk.46), Ahmet Zekeriya Kartal x, (Ethem Balcı x dk.84), Miraç Akdeniz x, Okan Uçar x, (Halil Can Durmuş x dk.46), Talha Sarıaslan xx, Mehmet Eray Özbek xx, Yunus Emre Kılınç xx, (Yiğit Yavuz Deniz x dk.84)

Goller: Yener Berke Güner (dk.10), Mehmet Yanıkara (dk.41) (Antalyaspor U19), Mehmet Eray Özbek dk. (49) (Hes Kablo Kayserispor U19)

Sarı Kartlar: Emre Demir, Ahmet Daniel Akyıldız (Antalyaspor U19), Ahmet Kağan Malatyalı, Enes Koçoğlu (Hes Kablo Kayserispor U19) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: U19 Süper Ligi 5. Hafta - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 12:52:56. #1.16#
title