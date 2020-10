Twice I Can't Stop Me lyrics | Twice I Can't Stop Me M/V şarkı sözleri, Twice I Can't Stop Me çeviri

Çok sevilen müzik gruplarından biri olan Twice I Can't Stop Me şarkısı ve canlı şovuyla da çok sevildi. Peki, Twice I Can't Stop Me Türkçe çevirisi nedir? Twice I Can't Stop Me lyrics, Twice I Can't Stop Me M/V şarkı sözleri haberimizde...

Twice 2015 yılında Sixteen isimli reality programı aracılığıyla JYP Entertainment tarafından oluşturulan dokuz üyeli K-Pop kız grubudur. Grup 9 üyeden oluşmaktadır: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, ve Tzuyu. Twice, 2016'da yayınlamış olduğu "Cheer Up" single'ı ile üne kavuştu... Peki, Twice I Can't Stop Me lyrics, Twice I Can't Stop Me M/V şarkı sözleri, Twice I Can't Stop Me çevirisi...

TWICE I CAN'T STOP ME LYRICS | TWICE I CAN'T STOP ME NOW ŞARKI SÖZLERİ

Şarkı sözleri Korecedir. İngilizce sözleri:

[Intro]

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh

[Verse 1]

The alarm goes off, ring, ring-a-ling

Whenever our eyes meet

I notice but just spin around

Yet I keep getting closer I know it's too late

[Pre-Chorus]

In my heart I already know

Sooner or later I'll step over the line

I'm warning myself, you shouldn't be doing this

Every minute, every second, my heart goes ahead of me

Out of control

[Chorus]

I'm surrounded by that Spot spot spotlight

As it shines on me, I'm swept into the darkness

I see the end, I know it's not right

I can't stop me, can't stop me

No, woah, woah, woah-oh

Right in front of me, this red, red, red line

Across from each other, you and I exchange glances

Wanna feel the thrilling highlight

I can't stop me, can't stop me

No, woah, woah-oh

[Post-Chorus]

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh

I can't stop me, can't stop me

[Verse 2]

Keep your eyes closed (Ya, ya)

Just this once No rules (ah, ah)

Pretend you don't know Lights off tonight

I can't help it Losing myself

[Pre-Chorus]

Now turning back is impossible

I fall deeper into darkness (No, no, no way)

It is so thrilling, wanna close my eyes (Hey)

I just can't go back anymore

Out of control (Ooh, yeah)

[Chorus]

I'm surrounded by that spot, spot, spotlight

As it shines on me, I'm swept into the darkness (Ooh, ooh, ooh)

I see the end, I know it's not right

I can't stop me, can't stop me

No, woah, woah

Right in front of me, this red, red, red line (Red line)

Across from each other, you and I exchange glances

Wanna feel the thrilling highlight (I can't stop me, yeah)

I can't stop me, can't stop me

No, woah, woah-oh

[Verse 3]

Risky, risky, wiggy crisis

This is an emergency

Help me, help me, somebody stop me

'Cause I know I can't stop me

I already know the answer

But I still keep going

I don't wanna do this

There must be another me inside me

[Bridge]

I want, but (Ah, ah)

Can't do what I want (Ooh, ooh)

Guilty, I don't want it

I can't stop me, can't stop me, can't stop me (Oh)

[Chorus]

I'm surrounded by that spot, spot, spotlight (Oh, oh)

As it shines on me, I'm swept into the darkness (Oh, oh, oh)

I see the end, I know it's not right (Oh, oh, oh)

I can't stop me, can't stop me

No, woah, woah

Right in front of me, this red, red, red line (No-oh)

Across from each other, you and I exchange glances (No-oh)

Wanna feel the thrilling highlight (Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh)

I can't stop me, can't stop me (Yeah, yeah, yeah)

No, woah, woah-oh

[Post-Chorus]

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh (Ah, ah)

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh (Ooh, ooh)

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh

I can't stop me, can't stop me

[Outro]

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh

Ooh, ooh, ooh

Ooh, ooh, ooh-ooh

TWICE I CAN'T STOP ME NOW ÇEVİRİ SÖZLERİ

Alarm çalıyor ring ring

Gözlerimiz buluşunca

Biliyorum dönüp duruyorsun

Yaklaşıyorum ama biliyorum çok geç

Kalbimdeki her şeyi biliyorsun

Bir gün çizgiyi aşacağım

Kendimi uyarıyorum

Bunu yapmamalısın

Her dakika ve her saniye kalbim benden önde gidiyor

Kontrol edemiyoruz

Beni izlemenin spot ışığı gibi değerli/ önemli olduğunu düşün

Ne kadar parlaksa o kadar çok

Sonunu görebiliyorum, biliyorum bu doğru değil

Kendimi durduramıyorum, durduramıyorum

Tam önümde bu kırmızı kıpkırmızı ışık

Birbirimizin karşısındayız ve bakışıyoruz

Bu heyecanı hissetmeyi istiyorum , Parlat

Kendimi durduramıyorum,durduramıyorum

Kendimi durduramıyorum,durduramıyorum

Kapalı tut gözlerini , ya ya

Bu seferki için hiç kural yok , ah ah

Bu gece ışıklar kapalı bilmiyormuş gibi yap

Birşey yapamıyorum kendimi kaybetmekten başka

Şimdi geri dönmek imkansız

Daha da çok düşüyorum karanlığa

Çok heyecanlısın

Gözlerimi kapatmak istiyorum

Tekrar geri dönebileceğimi sanmıyorum

Kontrolü kaybediyoruz

Beni izlemenin spot ışığı gibi değerli/ önemli olduğunu düşün

Ne kadar parlaksa o kadar çok

Sonunu görebiliyorum, biliyorum bu doğru değil

Kendimi durduramıyorum, durduramıyorum

Tam önümde bu kırmızı kıpkırmızı ışık

Birbirimizin karşısındayız ve bakışıyoruz

Bu heyecanı hissetmeyi istiyorum , Parlat

Kendimi durduramıyorum,durduramıyorum

Riskli wiggy krizi

Bu acil bir durum

Bana yardım edin , yardım edin , biri beni durdursun

Çünkü biliyorum ben kendimi durduramam

Cevabı biliyorsun

Ama gitmeye devam ediyorsun

Bunu yapmak istemiyorum

İstiyorum

Ama istediğimi yapamam

Suçluluktan nefret ediyorum

Kendimi durduramıyorum ,durduramıyorum,durduramıyorum

Beni izlemenin spot ışığı gibi değerli/ önemli olduğunu düşün

Ne kadar parlaksa o kadar çok

Sonunu görebiliyorum, biliyorum bu doğru değil

Kendimi durduramıyorum, durduramıyorum

Tam önümde bu kırmızı kıpkırmızı ışık

Birbirimizin karşısındayız ve bakışıyoruz

Bu heyecanı hissetmeyi istiyorum , Parlat

Kendimi durduramıyorum,durduramıyorum

Kendimi durduramıyorum,durduramıyorum