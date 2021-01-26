Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Ali Tandoğan getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör olarak Sayın Ali Tandoğan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tuzlaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, 3-0 kaybedilen Akhisarspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük