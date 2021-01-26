Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Ali Tandoğan getirildi
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Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Ali Tandoğan getirildi

26.01.2021 23:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 23:56
Tuzlaspor'da teknik direktörlüğe Ali Tandoğan getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, teknik direktör Ali Tandoğan ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör olarak Sayın Ali Tandoğan ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tuzlaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, 3-0 kaybedilen Akhisarspor maçının ardından görevinden ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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