Tuzla'nın özel çocuğu Yusuf'a Başkan Yazıcı'dan doğum günü sürprizi
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Tuzla'nın özel çocuğu Yusuf'a Başkan Yazıcı'dan doğum günü sürprizi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tuzla'nın özel çocuğu Yusuf'a Başkan Yazıcı'dan doğum günü sürprizi

Tuzla'nın Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden ve Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan Tuzla'nın özel çocuklarından Yusuf, doğum gününün kutlanması için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya sosyal medya platformu üzerinden mesaj attı.

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Tuzla'nın Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden ve Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan Tuzla'nın özel çocuklarından Yusuf, doğum gününün kutlanması için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya sosyal medya platformu üzerinden mesaj attı. Mesajı gören Başkan Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı aracılığıyla Yusuf'a pasta gönderdi.

Tuzla'nın Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden ve Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan özel çocuklarımızdan Yusuf, doğum gününün kutlanması için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya sosyal medya platformu üzerinden mesaj attı. Yusuf'un mesajını gören Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, bu isteğe kayıtsız kalmadı. Başkan Yazıcı'nın talimatıyla, Tuzla'da alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'nın Özel Çocuklar Komisyonu tarafından takip edilen Yusuf'un evine pasta gitti. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilen doğum günü kutlamasında Yusuf, kendisi için hazırlanan pastayı üfledi. Yusuf ve ailesinin mutluluğu görenleri duygulandırırken, o anlar kameraya yansıdı.

"BAŞKANIMIZA SOSYAL MEDYADAN ULAŞTIM"

Başkan Yazıcı'ya mesaj attığını belirten Yusuf Erden, "23 yaşına girdim. Tuzla Belediye Başkanımıza ben sosyal medyadan ulaştım. Mesaj attım. Söyledim. Doğum günümü kutlayın diye" dedi. Yusuf'un annesi Saliha Erden, "Belediyemizin, sosyal vakıfların numaraları Yusuf'un telefonunda kayıtlı. Özellikle sosyal medyadan ulaştı. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun başkanımızdan. Yusuf'u mutlu etti bugün" dedi.

"YUSUF'UN İSTEĞİNİ KIRMAMAK İÇİN BURAYA GELDİK"

Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu sorumlusu Filiz Saltan," Çocuklarımızın doğum günlerini pandemi döneminden önce kutluyorduk. Pandemi nedeniyle derslerimize ve bütün etkinliklerimize ara vermiştik. Yusuf, Başkanımıza sosyal medya üzerinden ulaşmış. Yusuf'un istediğini kırmamak, pandemide olsa doğum gününü kapıdan kutlamak için buraya geldik" dedi.


Tuzla'nın özel çocuğu Yusuf'a Başkan Yazıcı'dan doğum günü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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