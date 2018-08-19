Tuzla Kurbanlık Kesim ve Satış Alanında Kavga

Tuzla'da kurban satış ve kesim alanında iki grup arasında çıkan kavgada, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlı'da bulunan kurban satış ve kesim alanında iki grup arasında kesim yüzünden gerginlik çıktı.

Yaşanan gerginliğin kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi silahıyla ateş açtı.

Yaralanan ve ölenin olmadığı kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis ekibi sevk edildi.

Bu arada bir kişinin silahıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay yerinde gerginliğin devam etmesi nedeniyle polisin bekleyişi sürüyor.