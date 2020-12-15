Tuzla'da, boşanma aşamasındaki eşini öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Tuzla'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seher Ç. dün, Aydınlı Mahallesi'nde oturan boşanma aşamasındaki eşi Ceyhun Ç. ile evinde, çocuklarını teslim etmek üzere bir araya geldi.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sırasında Ceyhun Ç. eşini bıçakladı.

Yaralı halde evden dışarı çıkarak yol kenarındaki kaldırıma yığılan Seher Ç. yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı kadın yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra kaçan Ceyhun Ç. polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koç