- Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan özel çocuklara cağ kebabı ikramı

Başkan Dr. Şadi Yazıcı: "Özel çocuklarımızın kalbimizde özel bir yeri var"

Yazıcı: "Engelsiz yaşam merkezi yapıyoruz, Tuzlamıza hayırlı olsun"

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, özel çocuklara verdiği cağ kebabı sözünü yerine getirdi. 'Özel çocuklarımızın bizim kalbimizde özel bir yeri var' diyen Yazıcı, kendi elleriyle cağ kebabı çevirerek çocuklara ikram etti. Bir de müjde veren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Yaşlılar Merkezimizin hemen yanında Engelsiz Yaşam Merkezi yapıyoruz. Tuzlamıza hayırlı olsun" dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takibi yapılan özel çocuklar poşet kullanımının önüne geçmek için hem evlerinde hem de iyilik atölyesinde kese kağıdı üretiyorlar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, geçtiğimiz ay kese kağıdı üreten özel çocukları Gönül Elleri Çarşısı'nda ziyaret etmiş ve cağ kebabı yapma sözü vermişti. Başkan Yazıcı, özel çocuklara verdiği sözü tutarak, Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde cağ kebabı pişirdi. Yaşlılar Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe 65 yaş üstü 20 kişi ile birlikte 22 özel çocuk aileleri ile birlikte katıldı. Programda Başkan Yazıcı, özel çocuklara kendi elleriyle cağ kebabı yedirdi. Özel çocukların Başkan Yazıcı'ya halı saha maçı yapma teklifi keyifli anlar yaşanmasına sahne oldu. Başkan Yazıcı, program sonrasında yaptığı açıklamada Tuzla'ya Engelsiz Yaşam Merkezi kazandıracaklarının müjdesini verdi.

"Özel çocuklarımızın bizim kalbimizde özel bir yeri var"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gönül Elleri Çarşısı'ndaki özel çocuklarımız, kese kağıdı üretiyorlardı. Esnaflara verilen kese kağıdını yaparken, çevreye duyarlılıklarını, ailelerine desteklerini ve kendi el becerilerini geliştiriyorlardı. Çevreye duyarlılıkları için kendilerine teşekkür ziyaretine gittiğimiz zaman cağ kebabı sözü vermiştik. Bugün de cağ kebabı için buluştuk. Ama bugün bir şey daha duyurduk. Yaşlılar Merkezimizin hemen yanında Engelsiz Yaşam Merkezi'ni birlikte gerçekleştireceğiz. Tuzlamıza hayırlı olsun. Çocuklarımıza hayırlı olsun. Özel çocuklarımızın bizim kalbimizde de özel bir yeri var. Biraz önce de bir halı saha maçı teklifi aldım. Halı saha maçı yapacağız" dedi.

"Özel çocuklarımız ile ilgilenmeye çalışıyoruz"

Programda Başkan Yazıcı'ya eşlik eden Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, "Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı olarak, özel çocuklarımız ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Her özel günümüzü birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Özellikle otizmli çocuklarımız ve eğitime başlayan çocuklarımız ile eğitim alanında ilgilenmeye çalışıyoruz. Başkanımızın verdiği bir söz üzerine buradayız. O sözü sağ olsun, Başkanımız yoğun programına rağmen bizimle birlikte oldu. Çocuklarımızı sevindirdi" diye konuştu.